В Бишкеке задержали инспектора УПСМ по подозрению в вымогательстве

В Бишкеке задержали инспектора управления патрульной службы милиции столичного ГУВД.

В Бишкеке задержали инспектора управления патрульной службы милиции столичного ГУВД. Об этом редакции Kаktus.media сообщили сотрудники силовых структур.



По их словам, вчера, 7 сентября, сотрудники службы внутренних расследований МВД совместно с работниками прокуратуры задержали инспектора УПСМ - младшего лейтенанта милиции - по подозрению в вымогательстве взятки.

Выяснилось, что инспектор УПСМ вымогал золотое кольцо у нарушителя правил дорожного движения. В момент передачи кольца он был задержан в столичном микрорайоне "Кок-Жар".





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