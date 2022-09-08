В Бишкеке задержали инспектора УПСМ по подозрению в вымогательстве

В Бишкеке задержали инспектора управления патрульной службы милиции столичного ГУВД.
В Бишкеке задержали инспектора управления патрульной службы милиции столичного ГУВД. Об этом редакции Kаktus.media сообщили сотрудники силовых структур.
По их словам, вчера, 7 сентября, сотрудники службы внутренних расследований МВД совместно с работниками прокуратуры задержали инспектора УПСМ - младшего лейтенанта милиции - по подозрению в вымогательстве взятки.
Выяснилось, что инспектор УПСМ вымогал золотое кольцо у нарушителя правил дорожного движения. В момент передачи кольца он был задержан в столичном микрорайоне "Кок-Жар".
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