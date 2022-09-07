"Потому что женщина". Предпринимательницы КР рассказали о гендерных барьерах в бизнесе

Тут и перерабатывающая отрасль, и молочные предприятия, и сбор хлопка, и работа с шерстью и т. д.



Министерство экономики и коммерции в партнерстве с программой "Расширение прав и возможностей женщин и девушек (WAGE)" создали Коалицию по развитию женского предпринимательства и снижению гендерного насилия в Кыргызстане. И добившихся замечательных результатов в своих проектах кыргызстанок попросили рассказать о том, с какими сложностями им приходится сталкиваться каждый день и как они с ними справляются.

В ВВП страны 44,1% занимает сфера услуг, в которой есть 402 компании, 40% из которых принадлежат женщинам. В сфере образования работают 74 млн учителей, из них 90% - женщины. В 2018 году в области здравоохранения числилось 1 095 предприятий, из них 701 (70%) принадлежат женщинам. В сельском хозяйстве более 5 тыс. предприятий, 40% из которых открыли женщины. Тут и перерабатывающая отрасль, и молочные предприятия, и сбор хлопка, и работа с шерстью и т. д.

Но, несмотря на эти явно демонстрирующие высокий экономический потенциал цифры, женщин-предпринимательниц все еще продолжают воспринимать иначе, чем их коллег-мужчин. Они все еще сталкиваются с определенными сложностями при открытии или развитии бизнеса. Речь про социальные, экономические барьеры, стереотипы, ложные убеждения, менталитет и многое другое.



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