Жогорку Кенеш поддержал назначение Гулнары Баатыровой главой Минздрава

Отметим, кандидат не представила свою программу, которую она намерена реализовать на посту главы Минздрава.

Депутаты дали согласие на назначение Гулнары Баатыровой министром здравоохранения. Решение принято сегодня, 7 сентября, на заседании Жогорку Кенеша.

Отметим, кандидат не представила свою программу, которую она намерена реализовать на посту главы Минздрава.

В ходе обсуждения депутаты просили и. о. министра обратить внимание на инфраструктуру больниц, оказание качественных услуг населению, принять меры по недопущению ввоза в страну несертифицированных лекарств, своевременному импорту жизненно важных препаратов, в том числе инсулина, а также обеспечить отдаленные районы каретами скорой помощи и искоренить фармацевтическую мафию.

Часть депутатов не высказывали своих предложений, а просто пожелали и. о. министра успехов, терпения и сил в новой "непростой" должности.

В результате обсуждения ЖК одобрил назначение Баатыровой главой Минздрава: за проголосовали 69 депутатов, против - 1 (судя по табло, против проголосовал Суйунбек Омурзаков).



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