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У компании Centerra сменился руководитель07.09.2022, 14:41 Акчабар Версия для печати

Отметим, что Райт сменил на посту Скотта Перри, который возглавлял Centerra на протяжении последних семи лет.

Накануне в компании Centerra объявили о временном назначении Пола Райта на пост президента и главного исполнительного директора компании.

Отметим, что Райт сменил на посту Скотта Перри, который возглавлял Centerra на протяжении последних семи лет.

Пол Райт обладает более чем 40-летним обширным международным опытом работы в горнодобывающей промышленности. В 2017 году господин Райт ушел из Eldorado Gold с поста президента и гендиректора, который занимал с 1999 года. Затем в 2020-м его избрали в совет директоров компании Centerra.

 

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