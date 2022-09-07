У компании Centerra сменился руководитель07.09.2022, 14:41 Акчабар Версия для печати

Отметим, что Райт сменил на посту Скотта Перри, который возглавлял Centerra на протяжении последних семи лет.
Накануне в компании Centerra объявили о временном назначении Пола Райта на пост президента и главного исполнительного директора компании.
Отметим, что Райт сменил на посту Скотта Перри, который возглавлял Centerra на протяжении последних семи лет.
Пол Райт обладает более чем 40-летним обширным международным опытом работы в горнодобывающей промышленности. В 2017 году господин Райт ушел из Eldorado Gold с поста президента и гендиректора, который занимал с 1999 года. Затем в 2020-м его избрали в совет директоров компании Centerra.
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