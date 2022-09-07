В Кыргызстане два раза в год будут проводиться массовые субботники

Отмечается, что такой день чистоты проводится во многих странах мира, где поучаствовать может любой желающий.

Президент КР Садыр Жапаров подписал Указ «О Национальном дне чистоты и Плане действий по созданию эффективной инфраструктуры по обращению с бытовыми отходами на период 2023–2025 годы». Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Согласно Указу, ежегодно в республике каждую третью субботу сентября и апреля будет проходить экологическая акция «Всемирный день чистоты» (World Cleanup Day).

Так, целью массового субботника является объединения усилий широкой общественности, СМИ, государственных и бизнес-структур для очистки территорий от мусора (природных территорий) и сохранения устойчивой чистоты.

Отмечается, что такой день чистоты проводится во многих странах мира, где поучаствовать может любой желающий.

Бишкек24