В Жогорку Кенеше подняли вопрос о введении смертной казни

Кроме того, поступило предложение вынести этот вопрос на референдум.

Сегодня, 7 сентября, в Жогорку Кенеше ряд депутатов подняли вопрос о том, чтобы ввести в Кыргызстане смертную казнь.

Парламентарий Нуржигит Кадырбеков отметил, что всех кыргызстанцев потряс трагический случай в Кадамжайском районе, где была убита 14-летняя девочка.

Кроме того, поступило предложение вынести этот вопрос на референдум.

Бишкек24