Со следующего года в Кыргызстане появится электронный и золотой сом – А. Жапаров

Сегодня, 7 сентября, прошло заседание Совета Кабинета Министров по фискальной и инвестиционной политике.
Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
В ходе него было предложено снизить контакт бизнеса с государственными органами, сократить уровень теневой экономики и увеличить поступлений бюджет путем улучшения системы администрирования доходов.
Кроме того, глава кабмина Акылбек Жапаров заявил, что в ближайшее время необходимо реализовать два масштабных проекта, а также сделать сом цифровым.
«Перед нами стоят задачи по реализации таких стратегических проектов, как строительство Камбар-Атинской ГЭС-1 и железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. С 1 января 2023 года необходимо запустить золотой и цифровой сом. Кроме того, необходимо открыть университет IT-технологий и создать IT-городок», – сказал он.
Отметим, цифровые деньги — это не наличные и безналичные средства, это третий вид валюты. Цифровые сомы будут храниться не в портмоне и не на банковских счетах, а в цифровых кошельках на платформе, разработанной банком.
Бишкек24
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