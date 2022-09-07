Президент предлагает изменить порядок привлечения депутата к ответственности

Президент вернул депутатам проект регламента Жогорку Кенеша с возражениями на доработку.

В проекте документа говорится о порядке привлечения к уголовной ответственности нардепа. Если депутатский корпус не дал согласия на возбуждение уголовного дела в отношении того или иного коллеги, то производство не начинается.

Садыр Жапаров считает, что эта норма противоречит Конституции. Согласия на возбуждение уголовного дела не требуется. Только на привлечение к уголовной ответственности. Он просит парламент изменить порядок и указать в статье, что в случае отказа расследование приостанавливается до прекращения депутатских полномочий.

Жогорку Кенеш принял регламент во втором и третьем чтениях перед уходом на летние каникулы.



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