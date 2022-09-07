Семейные ценности и духовность. Президент о важных аспектах развития страны

Кроме того, духовно развитые жители страны должны знать разные языки и обладать цифровыми компетенциями.
«Для развития Кыргызстана важно формирование образованного, духовно развитого кыргызстанца», — отметил президент Кыргызстана Садыр Жапаров при запуске проекта «Центры гражданского и цифрового образования» при Центризбиркоме.
По его словам, кыргызстанцы должны знать историю своих предков, чтить национально-семейные традиции и ценности, а также уважать права других этносов и представителей других религий. Кроме того, духовно развитые жители страны должны знать разные языки и обладать цифровыми компетенциями.
Поэтому Садыр Жапаров рекомендовал создаваемым центрам системно в образовательную работу вводить и просвещать о ценностях и традициях кыргызского народа и истории страны.
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