Жанар Акаев заявляет о необходимости расширения депутатских полномочий

Нардеп также обратился к коллегам, которые выступили сегодня за введение смертной казни за педофилию.



Депутат от фракции «Альянс» Жанар Акаев заявил о необходимости расширения парламентских полномочий. На заседании Жогорку Кенеша он напомнил коллегам, почему кабмин ни во что не ставит парламент.

«Исполнительная власть не считается с мнением парламента. Мы изменили Конституцию. Когда мы выступали против, большинство депутатов поддержали, к сожалению. Вот плоды начали теперь созревать. Раньше у нас были рычаги. Если мы не принимали бюджет и отчеты, то правительство полным составом уходило в отставку. Теперь у нас нет рычагов. Члены кабмина могут проигнорировать наше приглашение на заседание. У нас осталась только эта трибуна с микрофоном», — сказал он.

Нардеп также обратился к коллегам, которые выступили сегодня за введение смертной казни за педофилию.

«Да, это ужасающее зверство, и преступников надо наказывать. Но с нашей судебной системой вводить смертную казнь опасно. Мы можем стать причастными к смерти сотен невинных людей. У нас в тюрьмах сидят столько незаконно осужденных. С такой несовершенной судебной системой мы не можем пойти на такой шаг. Есть другие виды наказания. Казахстан отказался от смертной казни», — сказал Жанар Акаев.

Парламентарий отметил, что для введения смертной казни необходимо менять Конституцию на референдуме. По его словам, если Жогорку Кенеш решит проводить референдум, необходимо внести вопрос о равном распределении функций между ветвями власти — президентской, исполнительной и законодательной.



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