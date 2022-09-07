Минтранс определил тарифы для проезда через тоннели на трассе Бишкек — Ош

Соответствующий проект постановления вынесен на общественное обсуждение Министерством транспорта и коммуникаций.

Кабинет министров предлагает утвердить новый порядок уплаты и размеры сбора за проезд транспортных средств через тоннели на автомобильной дороге Бишкек — Ош. Соответствующий проект постановления вынесен на общественное обсуждение Министерством транспорта и коммуникаций.

Отмечается, что оплата необходима для содержания и эксплуатации тоннелей на автомобильных дорогах Бишкек — Ош. Стоимость проезда будет разной для отечественных и иностранных автомобилей:

- легковые автомобили с кыргызстанскими госномерами — 50 сомов, с иностранными — $5;

- микроавтобус или грузовик с грузоподъемностью до 3 тонн — 100 сомов (с номерами КР) и $10 (с иностранными);

- автобусы до 22 мест и грузовые транспортные средства с грузоподъемностью до 3 тонн — 150 сомов ($20);

- автобусы от 22 до 32 мест и грузовые транспортные средства с грузоподъемностью до 10 тонн — 300 сомов ($40);

- автобусы свыше 32 мест и грузовые транспортные средства с грузоподъемностью до 25 тонн — 350 сомов ($60);

грузовые транспортные средства с грузоподъемностью свыше 25 тонн — 400 сомов ($80).

Предлагается также сделать скидку на оплату проезда для легковых автомобилей жителей сел Сосновка, Кайырма, Боксо-Жол, Бекитай, Монолдор, Сары-Булак и Кызыл-Дыйкан Жайылского района Чуйской области, а также Тунук, Суусамыр, Первомайское, Кожомкул и Кызыл-Ой Суусамырской долины и Кара-Куль Джалал-Абадской области. Но при этом у их владельцев должны быть документы на транспортное средство, зарегистрированное по месту их жительства.

От уплаты сбора предлагают освобождать автомобили скорой помощи, министерств, ведомств и Нацбанка при предъявлении регистрационных документов на транспортное средство, Кыргызского общества слепых и глухих и Национального общества Красного Полумесяца. Кроме того, можно будет не платить за проезд автомобилей, перевозящих грузы гуманитарной помощи по соответствующим документам, сельхозпродукцию, дорожников, дипломатов.



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