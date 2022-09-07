В Ошской области в больницу поступил мальчик с подозрением на бешенство.
Информацию 24.kg подтвердили в Министерстве здравоохранения.
По его данным, мальчик 2014 года рождения поступил 5 сентября в Араванский ЦОВП. «Ребенок госпитализирован в инфекционное отделение с подозрением на гидрофобию (бешенство). Провели консилиум специалистов», — сообщили в ведомстве.
Состояние мальчика оценивается как средней тяжести. Ребенок получает необходимое лечение. Специалисты центра карантинных и особо опасных инфекций консультируют медиков.
Напомним, ранее в Базар-Коргонском районе мужчина умер, по предварительным данным, от бешенства.
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