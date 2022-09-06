Чтобы поставить памятник погибшим милиционерам, в Бишкеке срубают деревья. Ответ мэрии

В Бишкеке в сквере за Национальной библиотекой хотят установить памятник.

Как сообщили в Call-центр Kaktus.media жители ближайших домов, это будет памятник погибшим милиционерам.

"Вчера, 4 сентября, утром сотрудники "Бишкекзеленхоза" начали вырубать деревья в сквере за Национальной библиотекой. Мы, жители ближайших домов, помешали. Но одну елку и одну березу они все же успели срубить. Когда мы начали возмущаться, нам показали акт на снос зеленых насаждений. В нем говорится, что сносу подлежат семь берез, три ели, карагач и клен. На месте этих деревьев хотят установить памятник погибшим милиционерам", - говорит жительница.

Дело в том, что ровно в трех метрах от этих деревьев есть свободный участок, где можно было бы установить памятник. Но нам ответили, что памятник должен быть виден из окон здания МВД.



Жители подчеркивают, что не против памятника, если его установят на свободном участке, не вырубая деревья.

"Мы здесь гуляем, и не только мы - жители, но и другие горожане. Зачем здоровые деревья вырубать, есть же свободное место рядом", - говорят они.

Чтобы поставить памятник погибшим милиционерам, в Бишкеке срубают деревья. Ответ мэрии

На момент публикации материала, 5 сентября, редакции Kaktus.media не удалось получить комментарий ни МП "Бишкекзеленхоз", ни МВД КР. Столичный муниципалитет прокомментировал ситуацию на следующий день, 6 сентября.

Комментарий мэрии

Мэрия Бишкека со ссылкой на МП "Бишкекзеленхоз" сообщила, что в муниципальное предприятие поступило обращение от МВД КР, в котором министерство просило о сносе зеленых насаждений для установки монумента погибшим при исполнении сотрудникам правоохранительных органов. На момент вырубки акты на снос зеленых насаждений были составлены и подписаны в Бишкекском территориальном управлении Госкомитета по экологии и климату КР. После этого снесли два дерева.



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