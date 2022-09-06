На Иссык-Куле подрались два налоговика. Один из них убит

Инспекторы налоговой службы КР по Иссык-Кульскому району Иссык-Кульской области подрались. И один зарезал второго.

Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.



По их словам, вчера, 5 сентября, в милицию поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Чолпон-Аты доставили мужчину с ножевым ранением, но врачам не удалось спасти его.

В ходе розыска установили личность убитого. Им оказался 34-летний житель села Ананьево, инспектор налоговой службы по Иссык-Кульскому району. Подозреваемым оказался его коллега, 1987 года рождения, тоже инспектор налоговой службы по Иссык-Кульскому району, житель села Бактуу-Долоноту.

Подозреваемый сообщил, что во время распития спиртных напитков между ними произошла словесная перепалка, он схватил нож и ударил оппонента. Подозреваемого водворили в ИВС ОВД Чолпон-Аты.

Драка произошла в селе Бактуу-Долоноту.



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