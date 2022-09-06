ГКНБ: Задержан следователь генеральной прокуратуры

Установлено, что последний организовал незаконную реализацию земельных участков общей площадью 62 гектаров, принадлежащих ОАО "Бишкекский машиностроительный завод"...

Как сообщает пресс-служба ГКНБ, в ходе проводимой работы по выявлпнию, предупреждению и пресечению преступлений коррупционной направленности в органах прокуратуры, 5 сентября в городе Бишкеке совместно с Военной прокуратурой задержан следователь по особо важным делам Следственного управления Генеральной прокуратуры КР С.Н.М.

Установлено, что последний организовал незаконную реализацию земельных участков общей площадью 62 гектаров, принадлежащих ОАО "Бишкекский машиностроительный завод" и расположенных на территории Сокулукского района, под строительство частных домов.

В рамках улоловного дела по ст.336 ч.3 (Коорупция) УК КР следователь по особо важным делам СУ Генеральной прокуратуры С.Н.М в порядке ст.96 и 97 УПК КР задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ для дальнейшего проведения слдественно-оперативных мероприятий.

Ранее по факту коррупции при незаконном отчуждении указанных земельных участков ОАО "БМЗ" были задержаны старший прокурор управления Генеральной прокуратуры КР "Ч.Н.З." и бывший сотрудник ОАО "БМЗ".





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