Напомним, что в конце августа в кинотеатрах Бишкека состоялся показ данной киноленты.
В Москве при содействии посольства Кыргызстана в Российской Федерации состоится закрытый показ фильма "Семетей сын Манаса". Об этом нашему изданию vb.kg сообщил сценарист и продюсер фильма Омурзак Толобеков.
По его данным, сеанс покажут 8 сентября в большом кинозале клуба писателей Центрального дома литераторов.
Напомним, что в конце августа в кинотеатрах Бишкека состоялся показ данной киноленты.
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