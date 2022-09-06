В полпредстве по Чуйской области ответили Темирлану Султанбекову

1 сентября был организован субботник с целью уборки территории, где проходило праздничное мероприятие.
"Даже если вы будете искать биноклем мусор, то вы его не найдете", - так ответили на заявление председателя партии "Социал-демократы" Темирлана Султанбекова по поводу мусора на джайлоо Чункурчак в полномочном представительстве президента в Чуйской области.
"Уважаемый господин Темирлан Султанбеков, прочитав ваш пост, мы решили дать официальный ответ, или повторить наш пост от 1 сентября.
31 августа на джайлоо Чункурчак состоялась торжественная церемония, посвященная 31-й годовщине независимости нашей страны и 200-летию героя Байтика с участием президента Кыргызстана Садыра Жапарова и более 40 тысяч зрителей.
1 сентября был организован субботник с целью уборки территории, где проходило праздничное мероприятие. В субботнике приняли участие сотрудники аппарата полномочного представителя президента КР в Чуйской области и Аламудунская районная государственная администрация. Были привлечены два мусоровоза и одна поливальная машина. Всего было вывезено более 7 тонн мусора. Даже если вы будете искать биноклем мусор, то вы его не найдете", - написали в полпредстве по Чуйской области.
Отметим, ранее на своей странице в соцсети Темирлан Султанбеков заявил, что "уже 4 дня члены партии по очереди убирают джайлоо Чункурчак, где проходило празднование дня независимости Кыргызстана".
"Сегодня последний день, и мы цепью прошлись по всему джайлоо и собрали около тонны мусора. Всем большое спасибо!" - написал он.
URL: https://www.vb.kg/422162
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!