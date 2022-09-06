Президент взял под личный контроль дело об убийстве девочки в Кадамжае

Президент Садыр Жапаров взял под личный контроль дело о жестоком убийстве 14-летней девочки в Кадамжае.

Об этом глава государства заявил на своей странице в соцсети.

"Меня огорчило жестокое убийство юной девушки в Кадамжайском районе Баткенской области. Кыргызский народ издревле с особой заботой относился к девочкам. Из-за особого отношения к девочкам у кыргызского народа есть такие баатыры, как Кыз Сайкал, Жаныл мырза, а также мудрые матери, как Курманжан датка. Не так давно был издан Указ "О национальных традициях". Это сделано, чтобы восстановить нашу национальную идентичность, защитить общество от вредных привычек, пришедших извне.

Давайте укрепим наше образование для подрастающего поколения. Не будем забывать, что каждый из нас несет ответственность перед обществом. Поручаю правоохранительным органам усилить профилактику насилия в отношении наших сыновей и дочерей. Жестокость, совершенная в Кадамжае, непростительна. Преступники должны быть строго наказаны. Эта работа будет под моим личным контролем.

Напомним, что 5 октября текущего года в Кадамжайском районе Баткенской области была жестоко убита 14-летняя девочка. В убийстве подозреваются трое жителей данного района.

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