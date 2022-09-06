Депутат просит ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом

Наказание за совершение ДТП со смертельным исходом необходимо ужесточить.

Об этом на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству заявил депутат Бактыбек Сыдыков.

По его словам, особенно необходимо ужесточить наказание за транспортные происшествия со смертельным исходом, где водитель убегает с места происшествия.

«В таких случаях водитель совершает два преступления — он сбивает человека и сбегает с места происшествия, не оказывая ему помощи. Нужно вносить в Уголовный кодекс изменения. Таких людей нужно арестовывать. Кроме того, за ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, со смертельным исходом нужно пожизненно лишать свободы. Мы говорим о порядке, давайте тогда наводить его», — сказал Бактыбек Сыдыков.

Нардеп также отметил, что необходимо увеличивать штрафы за нарушение правил дорожного движения.

«Только рублем надо наказывать. Сейчас поколение 1990-х и 2000-х не учится. ДТП в большей части совершают они. Статистика ужасает», — сказал Бактыбек Сыдыков.



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