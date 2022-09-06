Бактыбек Сыдыков просит патрульных милиционеров не прятаться на дорогах

Нардеп попросил патрульных милиционеров не прятаться на дорогах.

Сегодня на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству депутат Бактыбек Сыдыков обратился к представителям правоохранительных органов.

Нардеп попросил патрульных милиционеров не прятаться на дорогах.

«Прекратите прятаться, лучше стойте открыто. Тогда и скорость снижать будут водители. У вас что, цель — штрафы собирать? Вашей целью должно быть, чтобы водители соблюдали ПДД. Вместо этого вы прячетесь где-то и деньги берете», — сказал Бактыбек Сыдыков.



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