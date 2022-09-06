Убийство девочки в Кадамджае. Дядя рассказал подробности происшествия

По его словам, родители подростка уехали в Россию 20 дней назад, девочка жила с бабушкой.

Убитая в Кадамджайском районе школьница была единственной дочерью в семье. Об этом новостному порталу Super.kg сообщил дядя погибшей Усон Мурзадиллаев.

По его словам, родители подростка уехали в Россию 20 дней назад, девочка жила с бабушкой.

«В день происшествия девочку видели утром примерно в 9.30. В 10.00 она заходила в Instagram. Само преступление произошло примерно в 11.00-12.00. Состояние родителей сейчас не передать словами. Говорят, что те, кто изнасиловал и убил нашу девочку, — жители соседнего села. Один из подозреваемых женат, у него есть дети. Я сам их не знаю, как и не знаю их родителей. Жаль, что ни один человек не видел происходящего, хотя все это было днем. Мы хотим, чтобы виновники не ушли от ответственности, а понесли наказание по закону», — сказал Усон Мурзадиллаев.

Напомним, в Кадамджайском районе троих мужчин подозревают в изнасиловании и убийстве школьницы. Труп нашли в туннеле в районе села Ноогардан, местные жители сообщили о происшествии в милицию. На теле девочки были следы насильственной смерти — она была задушена, руки были связаны. Президент взял дело на контроль.



Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/244102/