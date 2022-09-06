Никто не имеет права выгонять ученика из школы из-за дресс-кода — Минобразования

Эти требования остаются в силе.
Никто — ни администрация школы, ни учителя, ни классные руководители — не может лишить учащегося права на получение образования, а любые наказания запрещены, если ученик по уважительным причинам носит одежду, не соответствующую единым требованиям к школьной форме. Об этом сообщает Министерство образования и науки.
В ведомстве напомнили, что, согласно постановлению правительства № 572 от 12 августа 2015 года, общий вид одежды учащихся, ее цвет, фасон должны соответствовать классическому стилю.
Эти требования остаются в силе.
Школьная форма учащихся может иметь отличительные знаки общеобразовательной организации, класса: эмблемы, значки, нашивки, а также должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, температурному режиму в учебных помещениях.
Ранее 24.kg пожаловались родители учеников школы № 38. По их словам, к учебе не допускают детей, которые приходят не в туфлях. А ученикам школы-гимназии села Манас угрожают отправить их мыть туалеты или работать со строителями, если они придут не в форме.
В связи с этим редакция решила провести опрос: стоит ли отменить школьный дресс-код, чтобы снизить уровень стресса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/244044/
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