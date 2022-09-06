В Кадамджае троих мужчин подозревают в изнасиловании и убийстве школьницы

В Кадамджайском районе троих местных жителей подозревают в убийстве 14-летней девочки.
Об этом 24.kg сообщили в УВД Баткенской области.
Уточняется, что тело несовершеннолетней обнаружено вчера в 15.25. Труп нашли в туннеле в районе села Ноогардан, местные жители сообщили о происшествии в милицию.
«На теле девочки были следы насильственной смерти — она была задушена, руки были связаны. Погибшей было 14 лет, она являлась жительницей Кадамджайского района. По подозрению в убийстве задержаны трое мужчин — 25-летний М.Ш., 27-летний Г.Д. и 24-летний А. у. С. Во время обыска в машине Г.Д. обнаружены улики, автомобиль изъят. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/244046/
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