В Министерстве энергетики рассказали, сколько всего получит отрасль

В рамках проекта «Модернизация и устойчивость электроэнергетического сектора» энергетике Кыргызстана окажут грантовую помощь.

Министерство энергетики сообщило подробности.

По его данным, грантовую помощь в $25 миллионов окажут по линии Всемирного банка.

Наряду с этим ведомство прорабатывает вопрос привлечения дополнительно $8 миллионов в виде гранта от Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO).

Остальная часть в $25 миллионов является кредитом на 38 лет со ставкой 0,75 процента годовых, а также льготным периодом на шесть лет со дня подписания соглашения.

Всего в энергетику КР привлекут $58 миллионов. К 2060 году возврат средств составит $28 миллионов ($3 миллиона — выплата по процентам), а на развитие отрасли направят $30 миллионов грантовых средств.

Средства направят на реабилитацию, модернизацию и цифровизацию распределительных сетей, укрепление систем социальной защиты.

В результате реализации проекта в республике создадут необходимые условия для устойчивого развития энергетического сектора и реализации крупных проектов.

Сейчас ведутся подготовка технического задания, проведение закупок, а также внутригосударственные процедуры по вступлению в силу соглашения о финансировании указанного проекта.

Ранее нардеп Дастан Бекешев сообщил, что Кыргызстан берет у Всемирного банка на модернизацию энергосектора кредит в $50 миллионов на 38 лет, то есть рассчитываться страна будет до 2060-го.



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