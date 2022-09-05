В некоторых районах Бишкека с 6 по 9 сентября планирется отключение газа

В некоторых районах столицы с 6 по 9 сентбря ожидается отключение природного газа.

Причина – устранение утечки газа на старом газопроводе.

Компания "Газпром Кыргызстан" информирует, что планируется проведение ремонтных работ на подземном газопроводе среднего давления, введенного в эксплуатацию в 1980 году, который расположен по адресу: улица Панфилова, село Аламедин.

В связи с этим будет прекращена подача природного газа в следующих районах:

- в районе, ограниченном улицами река Аламедин, Гидростроителей, Алма-Атинская, Набережная;

- в районе, ограниченном улицами: Панфилова, Кожожаш, Гоголя, Школьная;

улица Иваницына 60-62.

Компания "Газпром Кыргызстан" приносит извинения за доставленные неудобства.





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