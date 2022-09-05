В некоторых районах Бишкека с 6 по 9 сентября планирется отключение газа

В некоторых районах столицы с 6 по 9 сентбря ожидается отключение природного газа.
Причина – устранение утечки газа на старом газопроводе.
Компания "Газпром Кыргызстан" информирует, что планируется проведение ремонтных работ на подземном газопроводе среднего давления, введенного в эксплуатацию в 1980 году, который расположен по адресу: улица Панфилова, село Аламедин.
В связи с этим будет прекращена подача природного газа в следующих районах:
- в районе, ограниченном улицами река Аламедин, Гидростроителей, Алма-Атинская, Набережная;
- в районе, ограниченном улицами: Панфилова, Кожожаш, Гоголя, Школьная;
улица Иваницына 60-62.
Компания "Газпром Кыргызстан" приносит извинения за доставленные неудобства.
URL: https://www.vb.kg/422130
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!