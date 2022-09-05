У бишкекчанки пропали двое детей. Женщина подозревает супруга в похищении

В Бишкеке женщину, которую супруг пытался силой вывезти в Джети-Огуз, не может найти своих детей.

Об этом 24.kg сообщила жертва семейного насилия.

Женщина подозревает, что детей, 7 и 4 лет, похитил ее супруг, с которым она безуспешно пытается развестись. Потерпевшая обратилась в милицию, но там бездействуют.

По словам потерпевшей, накануне она вернулась с Иссык-Куля, куда ее силой вывез супруг. Двое детей оставались дома.

Молодая женщина участвует в тренинге по женскому лидерству. В пятницу он закончился торжественным ужином с вручением сертификатов. Мероприятие завершилось позже намеченного времени. Когда участница вернулась домой, ее не впустил супруг.

«Несколько часов я простояла около ворот. Мне открыли дверь только после того, как я позвонила в милицию. На место приехали сотрудники Патрульной службы, нас с мужем повезли в отделение. В ГОМ-5 дежурный сотрудник милиции сказал, что мне выдадут охранный ордер, если я напишу отказ от претензий к супругу. Мы вернулись домой, а вчера утром супруг стал бить меня и силой заставил ехать на Иссык-Куль к его родителям. По дороге он купил димедрол, чтобы я успокоилась и спала, но я отказалась принимать лекарство. В Бооме смогла позвонить журналисту и рассказать о случившемся. В Балыкчи нас остановили патрульные милиционеры, я написала заявление», — рассказала женщина.

После разбирательств в отделении милиции потерпевшую вместе с ее заявлением отправили в Бишкек. А супруга отпустили.

«Но когда я вернулась домой из Балыкчи, увидела, что дом заперт, телефоны супруга отключены, а детей нет. Написала заявление в милицию о похищении. Но пока никаких мер не принимается», — добавила потерпевшая.



Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/243972/