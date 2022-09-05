Разрешено проводить акции только в сквере имени Максима Горького.
Запрет на митинги в Бишкеке продлили до 2 декабря. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде.
Напомним, 1 апреля муниципальная администрация мэрии столицы запретила проводить мирные собрания возле здания посольства РФ, на площади Ала-Тоо, возле зданий ЖК, администрации президента, ГКНБ. Муниципалитет продлил время ограничения до 1 декабря (включительно). Суд признал решение законным.
Разрешено проводить акции только в сквере имени Максима Горького.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/243975/
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