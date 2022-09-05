Запрет на митинги в Бишкеке продлили до 2 декабря

Разрешено проводить акции только в сквере имени Максима Горького.



Запрет на митинги в Бишкеке продлили до 2 декабря. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде.

Напомним, 1 апреля муниципальная администрация мэрии столицы запретила проводить мирные собрания возле здания посольства РФ, на площади Ала-Тоо, возле зданий ЖК, администрации президента, ГКНБ. Муниципалитет продлил время ограничения до 1 декабря (включительно). Суд признал решение законным.

Разрешено проводить акции только в сквере имени Максима Горького.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/243975/