Пьяная петербурженка уснула в такси. Потом обвинила водителя-кыргызстанца в изнасиловании

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Полицейские разыскивают гражданина Кыргызстана за изнасилование петербурженки в Невском районе северной столицы России. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, в полицию рано утром 4 сентября обратилась 34-летняя местная жительница. Она рассказала, что вызвала такси, чтобы доехать домой. Женщина находилась в состоянии сильного опьянения и уснула, чем, по ее словам, и воспользовался водитель.

По подозрению в преступлении в розыск объявили 30-летнего мужчину, который временно зарегистрирован в Волховском районе Ленобласти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



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