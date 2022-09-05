Кабмин предлагает учредить звание "Заслуженный предприниматель". Кто может его получить?

Министерство экономики и коммерции предлагает учредить звание "Заслуженный предприниматель Кыргызской Республики".

Согласно проекту закона, опубликованного на сайте кабинета министров для общественного обсуждения, почетное звание ведомство предлагает присваивать учредителю или руководителю субъекта предпринимательской деятельности, являющемуся гражданином Кыргызстана и внесшему значительный вклад в развитие экономики республики. При этом субъект предпринимательской деятельности должен отвечать следующим критериям:

- создан учредителем – гражданином КР, являющимся единственным учредителем или обладающим более 50% доли уставного или акционерного капитала, в соответствии с законодательством;

- относится к категории крупного бизнеса, внесшего значительный вклад в развитие экономики КР и имеющего оплаченный уставный капитал в размере не менее 5 млн сомов;

- обладать совокупным оборотным активом в размере не менее 500 млн сомов на начало года;

- иметь уплаченные налоги и платежи в государственный бюджет за полный предыдущий год в сумме не менее 150 - млн сомов и численность работников в текущем году не менее 100 человек;

- внести существенный вклад в социально-экономическое развитие регионов, городов, сел страны, а также осуществлять благотворительную деятельность;

- в период деятельности не подвергался инициированию либо прохождению процедуры банкротства;

- учредитель или руководитель непрерывно проработал не менее 15 лет в сфере предпринимательства и ранее не привлекался к уголовной и судебной ответственности за экономические преступления и правонарушения.



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