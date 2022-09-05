В реанимации больницы умер мужчина, пока дежурная врач навещала отца. Ее уволили

Вчера после обеда у него упало давление.

В редакцию Kaktus.media обратились родственники пациента, умершего в Национальном центре онкологии и гематологии. Они считают, что его можно было спасти, но некому: дежурного врача не было на месте в тот момент, когда мужчине стало хуже.

"Муж лежал в реанимации гематологии. Вчера после обеда у него упало давление. Помощь вовремя мужу не оказали. Достучаться до них было очень тяжело, плохо работают. Дежурного реаниматолога на месте не оказалось. Мы просили медсестру ее позвать, но выяснилось, что врач вообще ушла из больницы. Она ушла в три с чем-то, а вернулась около семи вечера. Мы взяли телефон врача, звонили-звонили ей, но она сказала, что ушла навещать своего больного отца. За это время муж и умер. Обидно просто, понимаете", - рассказала супруга умершего пациента.

По ее словам, заболел мужчина 10 лет назад, но тогда после лечения ему удалось выйти в ремиссию без метастазов... И вот у него упало давление.

"Разве можно дежурному врачу реанимации на рабочем месте отсутствовать четыре часа? Мужа можно было спасти при своевременно оказанной помощи", - возмутилась обратившаяся.

Директор Национального центра онкологии и гематологии Бакыгуль Султангазиева в комментарии редакции сказала, что указанная сотрудница была уволена. "Этот пациент в гематологии наблюдается давно. Получал курс химиотерапии. У него была четвертая стадия заболевания. Он был в очень тяжелом предкоматозном состоянии, а затем впал в кому. Когда пациенту стало хуже, врач действительно ушла с поста, в реанимации оставался только ординатор. За это врач сегодня была уволена", - пояснила она.

Султангазиева добавила, что в отделение назначат еще дополнительно реаниматологов. "Больной был тяжелый, и спасти мы его не могли. Но все меры, которые нам обозначили в жалобе, приняли. С утра было собрание, и мы все действия врачей посмотрели, чтобы понять, была ли ошибка или не было, была ли возможность спасти этого больного или нет. Но пациент был критически тяжелым, исход был ясен. Единственное, за то, что отошла от больного, врач была уволена. У нее и раньше были взыскания, мы все это учли", - отметила директор НЦО.

Между тем сын погибшего считает, что увольнение для врача - недостаточное наказание. "Папа очень мучился", - пояснил он. Семья пациента намерена написать заявление в правоохранительные органы.



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