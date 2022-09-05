Бывшего директора «Проектный институт Бишкекгенплан» водворили в СИЗО-1

Бывшего директора «Проектный институт Бишкекгенплан» Жыргалбека Асаналиева водворили в СИЗО-1 столицы.

Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Решение принял Первомайский районный суд Бишкека. Второй фигурант дела — исполняющий обязанности начальника отдела ГУ «Бишкекглавархитектура» Чынгыз Медербек уулу также взят под стражу.

«Оба должностных лица водворены в СИЗО-1 столицы до конца срока следствия. Уголовное дело расследует прокуратура Бишкека. Чынгызу Медербек уулу предъявили обвинение по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Подделка документов» УК КР. Жыргалбеку Асаналиеву вменяют статьи «Коррупция» и «Подделка документов» УК КР», — сообщили редакции.

Напомним, в Бишкеке задержали бывшего директора государственного проектного института при Госстрое Жыргалбека Асаналиева и исполняющего обязанности начальника отдела ГУ «Бишкекглавархитектура» Чынгыза Медербек уулу. По версии следствия, Жыргалбек Асаналиев с должностными лицами ГУ «Бишкекглавархитектура» создал коррупционную схему по узаконению самовольно возведенных многоэтажных домов и изменению функционального назначения земельных участков. В числе узаконенных участков есть предусмотренные под озеленение и благоустройство. Жыргалбек Асаналиев якобы вносил заведомо ложные сведения в градостроительную документацию. В последующем документы выдали частным стройкомпаниям и аффилированным физическим лицам.



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