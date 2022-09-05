Бывшего директора «Проектный институт Бишкекгенплан» водворили в СИЗО-1

Бывшего директора «Проектный институт Бишкекгенплан» Жыргалбека Асаналиева водворили в СИЗО-1 столицы.
Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
Решение принял Первомайский районный суд Бишкека. Второй фигурант дела — исполняющий обязанности начальника отдела ГУ «Бишкекглавархитектура» Чынгыз Медербек уулу также взят под стражу.
«Оба должностных лица водворены в СИЗО-1 столицы до конца срока следствия. Уголовное дело расследует прокуратура Бишкека. Чынгызу Медербек уулу предъявили обвинение по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Подделка документов» УК КР. Жыргалбеку Асаналиеву вменяют статьи «Коррупция» и «Подделка документов» УК КР», — сообщили редакции.
Напомним, в Бишкеке задержали бывшего директора государственного проектного института при Госстрое Жыргалбека Асаналиева и исполняющего обязанности начальника отдела ГУ «Бишкекглавархитектура» Чынгыза Медербек уулу. По версии следствия, Жыргалбек Асаналиев с должностными лицами ГУ «Бишкекглавархитектура» создал коррупционную схему по узаконению самовольно возведенных многоэтажных домов и изменению функционального назначения земельных участков. В числе узаконенных участков есть предусмотренные под озеленение и благоустройство. Жыргалбек Асаналиев якобы вносил заведомо ложные сведения в градостроительную документацию. В последующем документы выдали частным стройкомпаниям и аффилированным физическим лицам.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/243954/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!