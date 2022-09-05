Минобразования КР: Электронные дневники в школах должны быть бесплатными

Электронные дневники в школах должны быть бесплатными.

Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, некоторые частные компании предоставляют свои услуги на платной основе, и от родителей поступает много возмущений по поводу денежных сборов.

«В 2020 году министерство утвердило требования к подобным системам, одним из пунктов было то, что они должны работать в школах на бесплатной основе. Монетизацию можно делать только через рекламу (с соблюдением требований к рекламе). Однако «Кундолук» и по сей день не исполняет это требование», — пояснили в Минобразования.

Отметим, что в редакцию обратились родители учащихся и поинтересовались, законны ли сборы за электронный дневник. «Минобразования еще несколько лет назад обещало сделать всю систему бесплатной. Ежегодный взнос небольшой — всего 90 сомов, но пусть обоснуют законность таких сборов. Можно ли не платить тем родителям, кто не пользуется дневником онлайн?» — спросили читатели.

В столичном управлении образования ответили, что заключение договора с частными компаниями, предоставляющими услуги электронного дневника, добровольное. При желании можно отказаться.

Напомним, еще в 2020 году в Минобразования заявляли, что работают над внедрением бесплатных электронных дневников.



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