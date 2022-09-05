В Москве насмерть сбили курьера. Предположительно, он был гражданином Кыргызстана

В юго-западной части Москвы в результате ДТП погиб курьер, ехавший на моноколесе.

Прокуратура Москвы в Telegram-канале сообщила, что авария произошла на улице Профсоюзной. Таксист, проезжавший перекресток на красный свет, сбил мужчину в форме Delivery Club, который от полученных травм умер на месте.

В прокуратуре контролируют ход процессуальной проверки, которую организовали по факту ДТП.

О погибшем известно лишь то, что ему было 34 года. По предварительной информации от кыргызстанцев, работающих в Москве, погибший является гражданином Кыргызстана. Официально подтвердить эту информацию пока не удалось.

В посольстве Кыргызстана в России информацию пока не комментируют.

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