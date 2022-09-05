Путин: Казахстан может вернуть тигров в Центральную Азию

Казахстан с помощью российского опыта может вернуть тигров в Центральную Азию в 2025 году, сообщил президент РФ Владимир Путин.
В понедельник в рамках ВЭФ Международный форум по сохранению тигра открылся видеоприветствием Путина, сообщает "РИА Новости".
"Отрадно, что наш опыт востребован в программе казахстанских партнеров, которые занялись возвращением тигров в Центральную Азию. Российские специалисты разделяют уверенность, что первые тигры могут там появиться в 2025 году. Эта инициатива крайне важна", - сказал Путин.
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