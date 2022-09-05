Найдены останки "женщины-вампира" с серпом у горла

Археологи обнаружили в Польше останки женщины, которую в XVII веке приняли за вампира.

Об этом пишет Daily Mail.

Останки были найдены в деревне Пьен, недалеко от города Торунь на севере Польши, во время археологических работ на старинном кладбище. Горло покойной было прижато к земле серпом, на пальце ее ноги висел замок. Как отмечают ученые, такой способ захоронения был использован из-за суеверия живших в то время людей - они опасались, что "женщина-вампир" восстанет из мертвых и выберется из могилы.

"Серп клали на шею таким образом, чтобы умершему отрубило голову, если он попытается встать", - рассказал руководитель археологической группы профессор Дариуш Полински из Университета Николая Коперника. Он также добавил, что замок на пальце мог означать, что вернуться в мир живых невозможно.

Исследователи также обратили внимание, что на голове у покойной была шелковая шапочка - она указывала на высокий социальный статус женщины.

Источник: lenta.ru





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