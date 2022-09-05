Кыргызстанские волейболисты выиграли Кубок вызова Азии

В Чолпон-Ате завершился Кубок вызова Азии по волейболу среди мужских команд.

Победителем турнира стала сборная Кыргызстана. В финальном поединке в упорной борьбе ей удалось одолеть сборную Саудовской Аравии.

Кыргызстанцы начали групповую часть турнира с двух поражений и заняли третье место. Чтобы пробиться в финал, нашим спортсменам необходимо было победить сборную Монголии. В первом круге кыргызские волейболисты проиграли ей 3:0. Во втором матче монголов удалось одолеть.

Сегодня за бронзовые медали боролись сборные Узбекистана и Монголии. Чаша весов в течение всего матча склонялась в обе стороны. В итоге сильнее оказались узбекские спортсмены 3:2.

К началу финала зал был под завязку. В матче фаворитами считались спортсмены из Саудовской Аравии. В начале игры зрители заметно приуныли. Гости без проблем выиграли две партии. Многие болельщики решили, что главный приз турнире вот-вот уедет из Кыргызстана. Но в третьей партии наши спортсмены все-таки с трудом, но одержали верх — 25:23.

После этого наши ребята переломили ход встречи и выиграли вторую партию со счетом 25:22. Победителя пришлось выявлять в пятой заключительной партии. Она длится до 15 очков. И нашим волейболисты удалось сделать практически невозможное и победить −15:11.

— У нас перед турниром был план-минимум — выход в финальную часть. Теперь можно смело сказать, что мы его перевыполнили. Теперь наш турнир будет рейтинговым, и командам будут начислять очки. Сегодня наши спортсмены в Азии входят в шестнадцать лучших команд. Еще с уверенностью могу сказать, что наша страна способна принимать соревнования самого высокого уровня, — рассказал Генеральный секретарь волейбола Кыргызстана Кылычбек Сарбагишев.



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