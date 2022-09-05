Мужчина похитил и пытался вывезти супругу в Джети-Огуз. Их задержали в Бооме

В Бишкеке мужчина похитил и силой пытался вывезти супругу в Джети-Огуз.

Об этом 24.kg сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

По словам журналиста Кайыргуль Урумкановой, молодая женщина участвует в тренинге по женскому лидерству.

«В рамках проекта мы приглашаем женщин из регионов. Так вот одну участницу тренинга похитил «недомуж», с которым она давно и безуспешно разводится. Он уже применял насилие к ней, и она писала заявление, и у нее есть ордер. Но нет, мужчина не сдается. И вот снова применил насилие, увез ее из Бишкека в регион, чтобы, как будет написано позже в объяснительной, родители решили их семейный разлад. По дороге у нее отобрали телефон, но ей удалось отправить сигнал SOS одному из тренеров», — написала организатор тренингов.

Журналисты оповестили органы внутренних дел. «В итоге благодаря сотрудникам ГУОБДД транспорт, в котором везли нашу девушку, остановили, и ситуацию под контроль уже взяли в местном РОВД», — добавила Кайыргуль Урумканова.

В УВД Иссык-Кульской области сообщили, что после получения сигнала объявили план «Перехват» и задержали машину, в которой ехали супруги, в Боомском ущелье.

Пострадавшая написала заявление, его зарегистрировали и по подследственности передали в ГУВД Бишкека. В милиции уточнили: в объяснительной она написала, что накануне поздно вернулась домой с тренингов, супруг устроил скандал, а утром насильно увез на Иссык-Куль.

По словам женщины, с супругом они в состоянии развода, но он не дает ей покоя.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/243943/