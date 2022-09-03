Случайные прохожие спасли девочку от изнасилования в Сокулуке

В селе Сокулук задержан 47-летний мужчина, пытавшийся изнасиловать несовершеннолетнюю девочку.

По данным пресс-службы ГУВД Чуйской области, в ночь на 31 августа возле электростанции на улице Фрунзе Сокулука Р. Е. Н., 1975 года рождения, применив физическую силу в отношении несовершеннолетней, 2005 года рождения, пытался изнасиловать ее. Однако в это время мимо проходящие четверо парней, услышав крики о помощи, прибежали и задержали мужчину. Они доставили его в ОВД Сокулукского района.

Данный факт зарегистрирован в ОВД Сокулукского района по признакам преступления, предусмотренного статьей "Изнасилование" Уголовного кодекса КР, возбуждено уголовное дело.

Мужчина водворен в изолятор временного содержания ОВД района. Расследование продолжается.



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