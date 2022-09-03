Правозащитники: Женщина пожаловалась на милиционера и за это получила месяц в СИЗО

В ассоциации "Артикл 9" рассказали историю женщины, получившей месяц в СИЗО за жалобу на милиционера.

По данным организации, У. М. Ю., 1967 года рождения, имеет высшее юридическое образование. "Из-за хронических заболеваний я перешла в частную юридическую практику. Помогала женщинам с разводами, алиментами на детей", - цитируют женщину правозащитники.

По их данным, 10 августа 2022 года У. М. Ю. задержал участковый сотрудник милиции якобы за хулиганство. "Мне ничего не объяснив, применяя силу, толкая из стороны в сторону, запихнул в машину участковый ГОМ №5 Первомайского РУВД. В кабинете следователя сотрудники издевались надо мной, оскорбляли. Все это из-за того, что ранее я на этих сотрудников написала жалобу в прокуратуру за их бездействие по моему заявлению", - рассказала пострадавшая.

Постановлением следственного судьи Н. Ибраимова 12 августа ее заключили под стражу на месяц в СИЗО-1 Бишкека.

"Из постановления суда "место жительство У. М. Ю. документально не установлено, вину свою полностью не признает, считает, что данное ходатайство следователя было заявлено из-за мести, поскольку она ранее обратилась с заявлением в отношении данного следователя в соответствующие правоохранительные органы", "заключить под стражу на время следствия"", - указано в сообщении правозащитников.

Данное решение суда они обжаловали в городском суде Бишкека. Адвокаты предоставили справку с места жительства У. М. Ю., "по которому она проживает много лет, и сотрудники милиции знали об этом", справку о заболеваниях (гипертония высокой степени риска, коронарная болезнь), свидетельство о рождении несовершеннолетнего ребенка, характеристики от соседей.

"Согласно законодательству, заключение под стражу применяется при невозможности применения иной, более мягкой меры пресечения обвиняемому в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше пяти лет. У. М. Ю. обвиняется в хулиганстве, за которое предусмотрен штраф до 50 тысяч сомов или лишение свободы до трех лет", - напомнили юристы.

К счастью, судебная коллегия городского суда изменила меру пресечения У. М. Ю. на домашний арест на весь срок следствия.

О чем же была упомянутая жалоба? По словам У. М. Ю., в ее доме "отрезали водопроводную трубу". "У нас в доме и у соседей не было воды, и до сих пор ее нет. Все из-за того, что соседи домов выше в сговоре решили сменить трубы и не подключили нас к водоснабжению. Мы обратились с жалобой в мэрию Бишкека, и после выездной комиссии "Бишкекводоканала" произошел бытовой конфликт между соседями. Один из зачинщиков набросился на меня со штыковой лопатой и ударил по шее, порезав мне ее, я упала и потеряла сознание. Пролежала 10 дней в нейротравматологии. После на напавшего на меня соседа я написала заявление в ГОМ №5", - рассказала пострадавшая.

Сотрудники милиции, по словам женщины, два месяца не проводили никаких действий по заявлению. В связи с чем она обратилась в органы прокуратуры.

Правозащитники подчеркнули: сотрудники милиции неоднократно заламывали пострадавшей руки, при этом угрожая физическим насилием и оскорбляя ее нецензурной бранью. Согласно медицинской справке осмотра перед водворением в ИВС, у нее зафиксированы "синяки, ссадины, кровоподтеки в области левого плеча".

22 августа в интересах У. М. Ю. адвокат обратился с заявлением в Генеральную прокуратуру и прокуратуру Первомайского района Бишкека. До сегодняшнего дня соответствующая экспертиза не была назначена.

В камере ИВС, в которой содержалась У. М. Ю., по ее словам, вместе находились шесть женщин (общая площадь камеры примерно 12-15 кв. м). "В камере было душно, на одном маленьком топчане спали шесть человек. Нам не открывали "кормушку", чтобы хотя бы проветривалась камера. Также почему-то мне не разрешили носить очки, что было для меня тоже наказанием", - рассказала она юристам.

В камере СИЗО сидят по 10-15 человек (примерная площадь 15-20 кв. м), по словам женщины, и там "практически все курят, просто было невыносимо находиться там". "У меня обострился бронхит. Я просила постовых перевести меня к некурящим, но они сказали, что такой камеры нет. Также у меня обострилась болезнь суставов, кости просто ныли. Я не могла спать. Нахождение женщин в камерах просто нечеловеческая пытка. Хотя там есть женщины, которые больше года находятся в таких условиях", - пожаловалась она.



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