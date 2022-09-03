Бакыт Торобаев пригрозил госорганам, которые не смогут вовремя подготовиться к зиме

Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев 2 сентября провел заседание республиканского штаба по подготовке отраслей экономики и населения к осенне-зимнему периоду.
По данным пресс-службы кабмина, в ходе совещания были рассмотрены вопросы о состоянии водноэнергетического баланса страны, по обеспечению ТЭЦ Бишкека, бюджетных организаций и населения углем, а также готовность энергетических объектов к отопительному периоду.
"Необходимо обеспечить полное завершение ремонтных работ котельных и тепловых сетей объектов образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры к началу отопительного периода. Государственным органам необходимо к 1 октября выполнить установленные планы по обеспечению бюджетных учреждений углем в достаточном объеме.
Хочу напомнить руководителям госорганов и ведомств, что в случае ненадлежащей подготовки будут приняты соответствующие меры. Кроме того, должна быть проведена хорошая работа по обеспечению населения углем.
Службе антимонопольного регулирования необходимо усилить контроль за недопущением роста цен на уголь на топливных базах и в пунктах его реализации", - отметил Торобаев.
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