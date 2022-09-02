Как Камчыбек Ташиев отреагировал на высшую государственную награду  

Он также отметил, что присвоение звания Героя Кыргызской Республики стало для него неожиданностью.
Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев поблагодарил президента Садыра Жапарова за присвоенную ему высшую степень отличия "Кыргыз Республикасынын Баатыры".
"Спустя много лет и он оценил нас по достоинству, а также сегодняшнюю работу ГКНБ. Мы в будущем обеспечим безопасность государству, наши сотрудники точно и качественно исполняют свою работу", - сказал Ташиев в интервью телеканалу "Регион".
Он также отметил, что присвоение звания Героя Кыргызской Республики стало для него неожиданностью.
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