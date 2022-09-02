Посол Японии в Кыргызстане: Образование в безопасной среде является всеобщим правом

Первый - это создание компьютерных классов.

Правительство Японии инициировало проект по обеспечению качественного образования для детей в свете COVID-19, который будет реализован при технической поддержке ЮНИСЕФ. И 1 сентября в школе им. К. Бобулова в жилмассиве "Кок-Жар" состоялось открытие компьютерного класса. Это один из компонентов проекта.

Посол Японии в Кыргызстане господин Сигэки Маэда в интервью рассказал, что собой представляет данный проект и как он поможет кыргызстанским детям.

- Расскажите подробнее о помощи этой школе и какова общая стоимость всего проекта.

- Не только в этой школе, но и в ста других школах мы открываем подобные компьютерные классы, а 460 школ получат санитарно-гигиенические принадлежности. Общая стоимость этой помощи оценивается в 2,7 миллиона долларов США.

Эта школа была также отобрана Министерством образования из-за большого количества учеников из семей с низким и средним уровнями дохода. Это жилмассив Бишкека с большим количеством внутренних трудовых мигрантов, и в этом районе есть два жилых комплекса для семей с ограниченными возможностями здоровья и их детей, посещающих эту школу.

Во время карантина ученики из семей внутренних мигрантов и семей с инвалидностью не могли получить доступ к онлайн-обучению.

- Помимо приобретения компьютерной техники, проект учитывает и другую помощь?

- Проект состоит из двух компонентов. Первый - это создание компьютерных классов. Второй - это передача средств гигиены для того, чтобы продвигать правила санитарно-гигиенических норм и предотвращать таким образом распространение любых инфекций, включая COVID-19. Также будет проводиться обучение для учителей и учащихся с целью продвижения гигиены и здорового образа жизни.

- По каким критериям выбирались школы? Почему именно школа №88?

- По всей стране был критерий, определяющий количество учащихся, которые не имели доступа к онлайн-образованию и достаточного числа компьютеров и компьютерного класса. Эта школа как раз подходила по этим параметрам.

- Почему правительство Японии инвестирует в образование в Кыргызстане?

- С момента выявления случаев заражения COVID-19 в марте прошлого года многим странам, в том числе Кыргызстану, был нанесен удар. Особенно серьезно пострадали уязвимые дети, поскольку пандемия затруднила доступ к образованию, которое является всеобщим правом.

Правительство Японии искренне надеется, что благодаря этому проекту будут обеспечены справедливые и всеобъемлющие возможности для получения образования.

- Как этот проект поможет повысить качество образования?

- Качественное образование в безопасной среде является всеобщим правом, и дети Кыргызстана не должны быть лишены этих прав. Поэтому этот проект состоит из двух компонентов, о которых сказано выше. Мы думаем, что это снизит проблемы в знаниях и улучшит качество образования, которое могло пострадать из-за COVID-19.



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