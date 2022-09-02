Правление ОАО "Кыргызалтын" ушло в отставку в полном составе.
Данную информацию Kaktus.media подтвердили в пресс-службе компании, однако не назвали причины, отметив, что дополнительные сведения будут предоставлены позже.
Так, с должностей ушли:
- председатель правления Абдураимов Жарасул Осмоналиевич;
- заместитель председателя по производственным и геолого-разведочным работам Турсуниязов Амантур Токтобаевич;
- заместитель председателя по экономике, финансам и инвестициям Сейдалиев Жениш Каныбекович;
- заместитель председателя по обеспечению организационной деятельности Конокбаев Данияр Тынычбекович.
Напомним, Абдураимов был назначен на должность в апреле 2022 года.
Он родился в 1960 году в селе Гульча Алайского района Ошской области. Женат, отец двух дочерей и сына.
Окончил Уральский политехнический институт им. Кирова в Свердловске по специальности "инженер-механик электронной аппаратуры".
С 1990-х годов руководил крупнейшими заводами страны.
С сентября 2013 г. по апрель 2015 г. работал в ЗАО "Кумтор голд компани" заместителем директора по развитию местного снабжения и руководил проектом промышленного развития и создания рабочих мест на Иссык-Куле.
Был начальником отдела технического регулирования Минэкономразвития.
Работал экспертом по промышленному развитию Кыргызстана в проекте Азиатского банка развития "Вступление в Евразийский экономический союз - управление возможностями и рисками".
С мая по сентябрь 2019 г. - общественный советник министра экономики КР.
С октября 2020 г. по июль 2021 г. - полномочный представитель правительства КР в Ошской области.
С июля 2021 г. по январь 2022 г. - заместитель министра экономики и торговли КР.
В настоящее время является главой ОАО "Кыргызиндустрия".
URL: https://kaktus.media/466308
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!