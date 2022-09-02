Правление "Кыргызалтына" ушло в отставку

Правление ОАО "Кыргызалтын" ушло в отставку в полном составе.

Данную информацию Kaktus.media подтвердили в пресс-службе компании, однако не назвали причины, отметив, что дополнительные сведения будут предоставлены позже.

Так, с должностей ушли:

- председатель правления Абдураимов Жарасул Осмоналиевич;

- заместитель председателя по производственным и геолого-разведочным работам Турсуниязов Амантур Токтобаевич;

- заместитель председателя по экономике, финансам и инвестициям Сейдалиев Жениш Каныбекович;

- заместитель председателя по обеспечению организационной деятельности Конокбаев Данияр Тынычбекович.

Напомним, Абдураимов был назначен на должность в апреле 2022 года.

Он родился в 1960 году в селе Гульча Алайского района Ошской области. Женат, отец двух дочерей и сына.

Окончил Уральский политехнический институт им. Кирова в Свердловске по специальности "инженер-механик электронной аппаратуры".

С 1990-х годов руководил крупнейшими заводами страны.

С сентября 2013 г. по апрель 2015 г. работал в ЗАО "Кумтор голд компани" заместителем директора по развитию местного снабжения и руководил проектом промышленного развития и создания рабочих мест на Иссык-Куле.

Был начальником отдела технического регулирования Минэкономразвития.

Работал экспертом по промышленному развитию Кыргызстана в проекте Азиатского банка развития "Вступление в Евразийский экономический союз - управление возможностями и рисками".

С мая по сентябрь 2019 г. - общественный советник министра экономики КР.

С октября 2020 г. по июль 2021 г. - полномочный представитель правительства КР в Ошской области.

С июля 2021 г. по январь 2022 г. - заместитель министра экономики и торговли КР.

В настоящее время является главой ОАО "Кыргызиндустрия".



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