В Кыргызстане не будет дефицита муки, обещает министр сельского хозяйства

Дефицита муки и зерновых кормов в Кыргызстане не ожидается.

Об этом с уверенностью заявил министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков.

По его данным, годовая потребность населения в продовольственной пшенице на сегодня составляет 768 тысяч тонн.

«В этом году мы выходим на уровень 650 тысяч тонн. Эта пшеница рассчитана на корма, переработку и семена. Ожидаемый объем может покрыть 65-68 процентов внутренней потребности. В прошлом году показатель составлял около 40 процентов», — рассказал Аскарбек Джаныбеков.

Чиновник добавил, что недостающая часть будет завезена из Казахстана и России.

«По продовольственной пшенице, муке и мучным продуктам недостатка не будет», — подчеркнул министр.

Он добавил, что на сегодня на складах Фонда матрезервов хранится 6,7 тысячи тонн импортных высокоурожайных семян на посев 2023 года. Сейчас ведомство закупает семена озимых культур. В последующем министерство не будет завозить семена из других стран, а будет оставлять зерно для посева с нового урожая.

Напомним, 23 августа Министерство сельского хозяйства Кыргызстана выступило с инициативой запретить на полгода вывоз пшеницы и ее смеси с рожью (меслины) за пределы ЕАЭС. Согласно проекту постановления, ограничения не коснутся реэкспорта, транзита, а также гуманитарной помощи, оказываемой кабинетом министров. Мера направлена на обеспечение продовольственной безопасности и стабилизацию рыночных цен.

Также Министерство сельского хозяйства Казахстана сообщило, что с 10 сентября в стране будут сняты ограничения на экспорт зерна и муки из-за хороших показателей урожайности.

Россия заявляла в марте, что страны Евразийского экономического союза получат квоты на закупку зерна. Для этого каждому государству нужно было представить до 25 марта 2022 года балансы производства-потребления, на основе которых сформировали квоты. У Кыргызстана есть контракты с российскими поставщиками на импорт 28 тысяч тонн продовольственного зерна.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/243850/