«Голос отца заставляет дочек писаться». История очередной жертвы семейного насилия

По ее словам, она состояла в гражданском браке с 2011 года и на протяжении всего времени подвергалась психологическому и физическому насилию.

Очередная жертва семейного насилия обращается к руководству страны с просьбой обратить внимание на факт ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками правоохранительных органов в делах, связанных с насилием в отношении женщин и девочек.

На пресс-конференции в агентстве «Кабар» женщина, подвергавшаяся насилию со стороны гражданского мужа на протяжении 10 лет, рассказала свою историю и попросила оказать содействие в вынесении судом справедливого приговора.

По ее словам, она состояла в гражданском браке с 2011 года и на протяжении всего времени подвергалась психологическому и физическому насилию. Так, первый случай насилия был спустя пять месяцев совместного проживания, когда потерпевшая была на четвертом месяце беременности. На сегодня у потерпевшей трое детей (9-7-5 лет).

«Он без причины пришел и избил меня, впоследствии врачи поставили диагноз «Замершая беременность» и провели вакуумный аборт. Тогда свекровь и родственники мужа убедили меня, что это первый и последний раз. Однако насилие не прекратилось. Он избивал меня и детей. Когда я уезжала из дома, если дети плакали, он душил их подушкой. В настоящее время дети также прибывают в тяжелом психологическом состоянии, голос отца заставляет дочек писаться. Им диагностирован энурез, сын так же очень боится отца», - рассказала она.

В свою очередь, директор кризисного центра «Сезим» Бюбюсара Рыскулова сообщила, что они в настоящее время опекают потерпевшую и ее детей.

«Ранее потерпевшая обращалась в кризисный центр два раза, но муж забирал ее путем угроз. В крайний раз в центр позвонили дочери потерпевшей с просьбой помочь их матери, которую отец запер дома и избивал. До этого он также вывозил семью в горы и говорил, что совершит коллективный суицид, приковывал и издевался над детьми. По итогам в крайний раз мы обратились в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело и в отношении мужа потерпевшей по статье «Истязание» УК КР. Однако в суде был вынесен приговор по статье «Причинение легкого вреда здоровью», согласно которому мужа обязали выплатить 50 тыс. сомов государству. Мы считаем, что это несправедливое и слишком легкое наказание», - добавила глава кризисного центра.

Отметим, что в настоящее время мужчина находится на свободе и также периодически угрожает потерпевшей и представителям центра расправой.

Кабар