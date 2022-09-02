Пресечена попытка перегона крупного рогатого скота из Казахстана в КР

По предварительным данным, стоимость животных составляет 4 миллиона 600 тысяч сомов.
Кыргызские пограничники пресекли незаконный перегон через границу крупного рогатого скота на 4,6 миллиона сомов. Об этом сообщает управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.
В Кеминском районе Чуйской области вблизи линии госграницы наряд Пограничной службы ГКНБ пресек попытку перегона 92 голов крупного рогатого скота из Казахстана в Кыргызстан. По предварительным данным, стоимость животных составляет 4 миллиона 600 тысяч сомов.
После оформления соответствующих документов скот был передан сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.
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