За полгода по программе переселения в РФ подано 1,9 тысяч заявлений из КР

В ходе брифинга Мария Захарова подвела итоги работы программы в первом полугодии.
В МИД Российской Федерации рассказали о работе госпрограммы по переселению соотечественников, сообщается на телеграмм канале Московского дома соотечественников.
В ходе брифинга Мария Захарова подвела итоги работы программы в первом полугодии.
Лидерами по количеству принятых заявлений на участие в госпрограмме за рубежом являются Казахстан (более 5 тысяч), Узбекистан (более 2,4 тысячи ), Таджикистан (более 2 тысяч), Кыргызстан (порядка 1.9 тысяч) и Армения (более 1.4 тысяч).
Прием заявлений ведут представительства МВД России, специально созданные временные группы из числа сотрудников МВД России и МИД России в странах с большим миграционным потенциалом.
Захарова также подчеркнула, что в странах совершающих недружественные действия в отношении России, наблюдается возрастающий интерес соотечественников к переезду в Россию.
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