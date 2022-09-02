Знахарь Хашим запатентовал бальзам из боярышника и свеклы. Но лечить ему запрещено

Суд запретил Зайналиеву вести практику и наложил штраф в 100 тыс. сомов за незаконную предпринимательскую деятельность.

Скандально известный в Кыргызстане лжеврачеватель, знахарь Хашим Зайналиев, которому судом запрещено заниматься врачебной деятельностью, запатентовал бальзам. Информация об этом опубликована в августовском номере журнала Кыргызпатента "Интеллектуальная собственность".

Указано, что бальзам жидкий, включающий боярышник, отличается тем, что дополнительно содержит свеклу столовую, морковь ферментированную, плоды боярышника, плоды шиповника, плоды и молодые побеги ветвей барбариса горного.



Напомним, суд запретил Зайналиеву вести практику и наложил штраф в 100 тыс. сомов за незаконную предпринимательскую деятельность. Суд первой инстанции принял решение в феврале. Аналогичное решение вынес Бишкекский городской суд. После запрета на врачебную деятельность в Кыргызстане знахарь-"онколог" заявил, что продолжит свою практику за рубежом. Однако он вернулся и продолжил практику.

Хашим Зайналиев известен своими нетрадиционными методами лечения. Он использует неэффективные травы и уколы с неясным содержимым во влагалище в борьбе с онкологическими заболеваниями. Одна из его пациенток скончалась осенью 2016 года - у женщины был рак груди, и знахарь ампутировал ей грудь без наркоза.



Тогда милиция возбудила против него уголовное дело по статье "Незаконное врачевание", но в итоге дело не дошло до суда из-за того, что родные погибшей не стали поддерживать обвинение против знахаря. Сам Зайналиев заявил, что родственники женщины просили его ампутировать грудь пациентке, на что он согласился после долгих уговоров.



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