Знахарь Хашим запатентовал бальзам из боярышника и свеклы. Но лечить ему запрещено

Суд запретил Зайналиеву вести практику и наложил штраф в 100 тыс. сомов за незаконную предпринимательскую деятельность.
Скандально известный в Кыргызстане лжеврачеватель, знахарь Хашим Зайналиев, которому судом запрещено заниматься врачебной деятельностью, запатентовал бальзам. Информация об этом опубликована в августовском номере журнала Кыргызпатента "Интеллектуальная собственность".
Указано, что бальзам жидкий, включающий боярышник, отличается тем, что дополнительно содержит свеклу столовую, морковь ферментированную, плоды боярышника, плоды шиповника, плоды и молодые побеги ветвей барбариса горного.
Напомним, суд запретил Зайналиеву вести практику и наложил штраф в 100 тыс. сомов за незаконную предпринимательскую деятельность. Суд первой инстанции принял решение в феврале. Аналогичное решение вынес Бишкекский городской суд. После запрета на врачебную деятельность в Кыргызстане знахарь-"онколог" заявил, что продолжит свою практику за рубежом. Однако он вернулся и продолжил практику.
Хашим Зайналиев известен своими нетрадиционными методами лечения. Он использует неэффективные травы и уколы с неясным содержимым во влагалище в борьбе с онкологическими заболеваниями. Одна из его пациенток скончалась осенью 2016 года - у женщины был рак груди, и знахарь ампутировал ей грудь без наркоза.
Тогда милиция возбудила против него уголовное дело по статье "Незаконное врачевание", но в итоге дело не дошло до суда из-за того, что родные погибшей не стали поддерживать обвинение против знахаря. Сам Зайналиев заявил, что родственники женщины просили его ампутировать грудь пациентке, на что он согласился после долгих уговоров.
URL: https://kaktus.media/466250
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!