Новая и. о. главы Минздрава намерена активно бороться с неинфекционными заболеваниями

По данным ВОЗ, к 2030 году на долю НИЗ в мире будет приходиться до 75% случаев всех смертей.
В Бишкеке обсудили вопросы реализации дорожной карты по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ). Особое внимание также было уделено сердечно-сосудистым заболеваниям и оказанию экстренной помощи при инфаркте миокарда и инсульте. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
И. о. министра Гулнара Баатырова отметила, что проблема неинфекционных заболеваний является очень актуальной для нашей страны, так как они являются ведущими причинами заболеваемости и смертности.
"По данным ВОЗ, к 2030 году на долю НИЗ в мире будет приходиться до 75% случаев всех смертей. Профилактика НИЗ и борьба с ними требуют регулирования, и одной из самых важных задач является их выявление и принятие мер на самых ранних стадиях. Поэтому Министерство здравоохранения КР ведет работу по усилению профилактических мер на уровне первичной медико-санитарной помощи", - отметила Баатырова.
Указано, что в Кыргызстане внедрены новые стандарты лечения сердечно-сосудистых заболеваний, активно идут работы по внесению изменений в действующие законодательные акты (полный запрет табака в общественных местах и др.).
URL: https://kaktus.media/466253
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!