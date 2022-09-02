Новая и. о. главы Минздрава намерена активно бороться с неинфекционными заболеваниями

По данным ВОЗ, к 2030 году на долю НИЗ в мире будет приходиться до 75% случаев всех смертей.



В Бишкеке обсудили вопросы реализации дорожной карты по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ). Особое внимание также было уделено сердечно-сосудистым заболеваниям и оказанию экстренной помощи при инфаркте миокарда и инсульте. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

И. о. министра Гулнара Баатырова отметила, что проблема неинфекционных заболеваний является очень актуальной для нашей страны, так как они являются ведущими причинами заболеваемости и смертности.

"По данным ВОЗ, к 2030 году на долю НИЗ в мире будет приходиться до 75% случаев всех смертей. Профилактика НИЗ и борьба с ними требуют регулирования, и одной из самых важных задач является их выявление и принятие мер на самых ранних стадиях. Поэтому Министерство здравоохранения КР ведет работу по усилению профилактических мер на уровне первичной медико-санитарной помощи", - отметила Баатырова.

Указано, что в Кыргызстане внедрены новые стандарты лечения сердечно-сосудистых заболеваний, активно идут работы по внесению изменений в действующие законодательные акты (полный запрет табака в общественных местах и др.).



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