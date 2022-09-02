В Бишкеке начали строительство детской больницы. Садыр Жапаров заложил фундамент

Президент Садыр Жапаров дал старт строительству нового здания детской больницы скорой медицинской помощи в Бишкеке.

В своем выступлении глава государства отметил, что забота о здоровье, профилактика, привитие привычки к здоровому образу жизни являются одними из важнейших проблем в современном мире, поэтому государственная политика страны направлена на создание всех условий для охраны и укрепления здоровья граждан.

Президент выразил уверенность, что до 2025 года на средства, выделенные Саудовским фондом развития (Королевство Саудовской Аравии), для детей будет построена новая больница с современным высокотехнологичным медицинским оборудованием и комфортными условиями.

Строительство четырехэтажного хирургического корпуса финансируется на льготный кредит Саудовского фонда развития.

Планируется, что в новом здании будет организовано 212 койко-мест и восемь операционных блоков: экстренной хирургии, нейрохирургии, хирургии новорожденных, хирургической инфекции, торакальной хирургии и т. д.



Также в здании намечается размещение отделений радиологии, проктологии, реанимации, токсикологии, реанимации новорожденных, урологии, травматологии, морфологического помещения, лабораторного блока и др.

Здесь же глава государства побеседовал с коллективом медицинского учреждения и поинтересовался имеющимися проблемами.

Медики выразили благодарность за повышение размера заработной платы и рассказали об актуальных вопросах в сфере здравоохранения.



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